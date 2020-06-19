Популярная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, впечатлила формами в откровенном наряде

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото в нижнем белье, передает Politeka.net. Традиционно это белье было настолько маленьким, что едва прикрывало ее необъятные формы. Как известно, Квитко славится пышной грудью и большой «пятой точкой».

На одном фото Анастасия стояла прямо и смотрела в камеру. Пикантности образу добавили высокие ботфорды под кожу. Кружевное белье едва вмещало прелести модели.

На втором фото Квитко решила довести поклонников до экстаза и повернулась к камере спиной. Трусики стринги не смогли прикрыть практически ничего.

Ранее мы писали, что Квитко сфотографировала себя дома в очень смелом наряде. На ней было облегающее черное платье с декоративной отделкой по бокам. Чуть выше пояса на платье был вырез, который оголил большую часть груди красотки. Стоит отметить, что лицо модели за последнее время сильно изменилось. Она стала выглядеть более по-голливудски. Вероятно, Квитко прибегает к услугам «уколов красоты».

Как известно, Анастасии Квитко всего 25 лет. Она начинала свою карьеру в Москве, после чего уехала в США, где получила работу.

Напомним, что русская Кардашьян сверкнула объемами в маленьком лифчике: "О такой только мечтать".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян засветила бесшабашную подружку с нереальными формами: «Готова к лету».

Также Politeka писала, что русская Кардашьян едва не разорвала тесный наряд своими необъятными формами: «Вот это видон».