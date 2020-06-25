Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в кружевном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке Квитко позирует на балконе многоэтажного дома в одних штанах и кружевном голубом топе, который едва выдерживает вес ее внушительных форм. На заднем фоне можно заметить облака и красивый вид города.

На другом снимке Квитко в том же наряде, но позирует уже спиной на камеру, выставив напоказ роскошный бюст. Однако ее поклонники были не в состоянии что-либо сказать, ведь кадрами модель поделилась у себя в Сторис. Сами кадры она никак не подписала.

До этого сообщалось, что популярная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, впечатлила формами в откровенном наряде.

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото в нижнем белье. Традиционно это белье было настолько маленьким, что едва прикрывало ее необъятные формы. Как известно, Квитко славится пышной грудью и большой «пятой точкой».

На одном фото Анастасия стояла прямо и смотрела в камеру. Пикантности образу добавили высокие ботфорды под кожу. Кружевное белье едва вмещало прелести модели.

На втором фото Квитко решила довести поклонников до экстаза и повернулась к камере спиной. Трусики стринги не смогли прикрыть практически ничего.

Напомним, что русская Кардашьян сверкнула объемами в маленьком лифчике: "О такой только мечтать".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян засветила бесшабашную подружку с нереальными формами: «Готова к лету».

Также Politeka писала, что русская Кардашьян едва не разорвала тесный наряд своими необъятными формами: «Вот это видон».