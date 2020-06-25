Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія похвалилася зухвалим танцем, який влаштувала з подругою Мішель Андраде

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Захопилися з Мішель Андраде цим челенджем», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Горова позує в обтислій майці без білизни і джинсовій спідниці, виконуючи зухвалий танець разом з Андраде. Обидві дівчата посміхаються і демонструють красу і грацію.

Звернемо увагу, що шанувальники Горовий активно лайкали запис, але не зважилися її коментувати.

Як повідомлялося раніше, 22-річна прийомна донька українського репера Потапа Горова Наталія розповіла про пережиті емоції в Одесі.

Красуня опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram і розповіла, як весело провела час у компанії одного.

Щаслива Наташа зробила з хлопцем селфі на тлі блакитного неба: дівчина в сонцезахисних окулярах і зеленій футболці з V-подібним вирізом трохи нахилилася вперед і зачарувала посмішкою.

"Вранці в четвер ти сказав «а чому ні?», а на наступний день ми вже мчали в Одесу. Ми відклали наш ~to do list~ і віддалися емоціям - зробили музику голосніше, багато танцювали і гуляли по нічній Одесі. Місто красивих людей і приємної атмосфери, в який, безумовно, хочеться повернутися 🧸", - емоційно підписала фото Горова.

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