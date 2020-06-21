22-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа Наталья Горовая рассказала о пережитых эмоциях в Одессе
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм и рассказала, как весело провела время в компании друга.
Счастливая Наташа сделала с парнем селфи на фоне голубого неба: девушка в солнцезащитных очках и зеленой футболке с V-образным вырезом немного наклонилась вперед и обворожила улыбкой.
"Утром в четверг ты сказал «а почему нет?», а на следующий день мы уже мчали в Одессу. Мы отложили наш ~to do list~ и отдались эмоциям - сделали музыку погромче, много танцевали и гуляли по ночной Одессе. Город красивых людей и приятной атмосферы, в который определенно хочется вернуться 🧸", - эмоционально подписала фото Горовая.
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"Такие милые😍💔"
"Наташенька красотка❤️"
"Красавчики, эх"
Ранее мы сообщали, дочь Потапа показала, как занимается серфингом. Очевидно, что ей по душе экстремальные виды спорта. На кадрах девушка в купальном костюме рассекала водную гладь на доске, которую прицепили к лодке.
На фоне можно услышать голос матери, которая говорила: "Ох, Наташа, улыбнись на камеру". Горовая держалась на доске уверенно и была сконцентрирована на развлечениях.
Ранее мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая устроила игрища на воде и поразила невероятной фигурой.
«Получилось!», - коротко говорится в сообщении.
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