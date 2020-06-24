Переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвалилася спокусливим фото

Про це повідомляє Politeka .net з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

«Сьогодні настрій дуже романтичнbq. Ловіть красиві історії кохання у фільмах, які скрасять ваш вечір ♥», - написала Ульянова.

Список фільмів, які вона рекомендує виглядає наступним чином:

💌 «Закохайся в мене, якщо насмілишся»;

💌 «Дорогий Джон»;

💌 «Листи до Джульєтти»;

💌 «Хоч раз у житті»;

💌 «Гола правда»;

💌 «Мені б в небо»;

💌 «До зустрічі з тобою»

До списку Даша Ульянова звичайно ж додала фото себе коханої. Вона позує, вигнувшись в легкому платті на вузьких бретельках. При цьому схоже, що під ніт білизни. Очі гімнастки майстерно підведені чорними стрілками, що робить образ особливо сумним.

«Гарна😍❤️», «Невимовна», «Краса», «Дуже красива», «Вау», - посхищаются нею мережі.

Такжевсети звернули увагу на кільце, яке красується на пальці дівчини. Що здивувало, оскільки на пост-шоу з Максом Михайлюком дівчатам з ним розлучилася через його зради. Але як відомо, раніше вона вже заявляла, що не хоче знімати обручку,оскільки воно йе просто подобається.

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