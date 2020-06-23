Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова остро ответила на критику в сети

Молодая спортсменка, эффектная гимнастка Даша любит эпатировать публику стильными образами. Не так давно молодая победительница "Холостяка" отпраздновала свой день рождения, на котором появилась в необычной яркой блузке модного бренда.

Так, счастливая Даша появилась в модном наряде, больше напоминающем блубзку, которая восхитила поклонников, ведь девушка посветила своими стройными ножками. В окружении подарков и надувных шариков победительница «Холостяка» произвела впечатление на фанатов.

Вечером в разделе Стори Даша также показала, как устроила бурные танцы под зажигательную музыку, позируя в этом же наряде. Однако, после Ульянова отреагировала на слова одной из девушек, написавшей, что она выглядит, как клоун. В подтверждение своему ответу, Даша показала, специальный наряд - блузку "Родео" от модного дома Версаче с принтом Барокко стоимостью свыше 23 тысяч гривен весьма популярен и в нем никто, как клоун, не выглядит.

Как известно, певица вместе с Дмитрием Монатиком еще в феврале в Барселоне сняла жаркий клип. Причем порадовала звезда весьма стильным нарядом во время этих же съемок.

Так, специально к летнему сезону артисты даже успели заснять новый клип. Дуэт представил танцевальный трек "Вечериночка", клип для которого сняла режиссер Таню Муиньо. Сам видеоролик был снят в стиле диско-вечеринки, на которой артисты зажигали по полной программе.

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