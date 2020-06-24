Зірка просто на висоті

Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганною красою на бекстейджі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Як макіяж змінює людей. Я себе не впізнаю», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Могилевська розповіла, що на той момент перебувала на фотосесії, але деталі обіцяла розповісти пізніше. На фотографіях вона демонструє неймовірну красу поблизу, позуючи на камеру.

«Така ніжна і промениста! Супер просто», «вау, зірочка наша», «вогонь фотки», «найкраща! Топ», «Ви красива, дуже ніжна і промениста красоточка з голлівудською посмішкою!❤️», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Наталя Могилевська похвалилася відвертим фото з молодим танцюристом

Співачка Наталя Могилевська показала відверте фото в обіймах молодого танцюриста.

На фото Могилевську тримає в міцних обіймах хореограф Олексій Бусько. Співачка позує у сукні з дуже відвертим розрізом, з-за якого вона засвітила зайве.

Зазначимо, кадр належать до відеоісторії, яку Могилевська випустила приблизно тиждень тому.

Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

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