"Рядом с ним всегда, как девочка»

Наталья Могилевская похвасталась откровенным фото с молодым танцором

Певица Наталья Могилевская показала откровенное фото в объятиях молодого танцора. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

На фото Могилевскую держит в крепких объятиях хореограф Алексей Бусько. Певица позирует в платье со слишком откровенным разрезом, из-за которого она даже засветила лишнее.

Отметим, кадр относится к видео-истории, которую Могилевская выпустила примерно неделю назад.

Новое фото восхитило пользователей Сети. Фолловери артистки проводят параллели между Алексем Бусько и Владом Ямой, с которым она ранее делала свои проекты.

«Ноги просто огонь», «Цем тебя во все места (или) в солодкии уста, 😍 Знай, навеки я твоя💕 (Экспромт к фото) 😊», «Какие Вы милашки)))», «Как же Влад Яма? 😂», «Ах, какие красивые ножки», «С Алексеем Бусько для меня это более зрело, чем с Владом. Переплетение рук и тел на сцене это магия. И еще рядом с ним вы всегда, как девочка», - пишут в комментариях.

Напомним, 11 июня состоялась премьера мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который состоит из пяти клипов. Все эти видео объединяет общий сюжет, построенный на истории двух людей, оказавшихся в четырех стенах на карантине.

В десятиминутном клипе собраны пять песен звезды в джазовой обработке. В клипах Могилевская предстает в откровенных образах и нарядах.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.