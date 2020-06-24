Красуня перевершила сама себе

Модель Сьюзі Кортез, яка є переможницею конкурсу «найкрасивіші сідниці у світі», похвалилася розкішною гордістю у відвертому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на кадрах модель позує в крихітному топі і шортах, виконуючи на камеру тверк під красиву музику.

«Танцюю», - коротко йдеться у підписі.

А на інших кадрах Кортез позує у футболці футбольної команди з написом «Мессі» і стрінгах. Уточнимо, що зірка захоплюється цим футболістом, і навіть набила тату з його обличчям на інтимному місці.

«Самий сік вигляд», «це просто щось з чимось. Супер», «божественні форми – хочу такі ж», «ти просто краса», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала, як виглядає її підкачане тіло.

На фото Сьюзі позує у військових шортиках і мініатюрному топі оранжевого кольору. Красуня показала себе після заняття в спортзалі, судячи з фото. Образ Кортес доповнила білими кросівками, а сама стояла в профіль до об'єктива камери, знімаючи себе на телефон і демонструючи рельєфне тіло.

"Подолання ніколи не здається", - написала Сьюзі під фото.

Фанати написали безліч коментарів і поставили тисячі лайків.

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