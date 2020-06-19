Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц, показала нереальный ракурс соблазна

На фото красотка позирует в огромных кожаных сапогах. Больше Сьюзи ничего не надевала, зато раздвинула ноги, показывая максимальную жару, которую прикрыла коробкой. Грудь Кортес тоже оказалась без белья, но девушка одну закрыла волосами, а вторую черным крестиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 12 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Максимальный соблазн", "Хороша детка", "Прекрасная богиня и королева", "Искушает на грех".

Сообщалось, что известная бразильская модель Сьюзи Кортез осталась перед камерой в одном белье и впечатлила своими формами.

Так, Кортез опубликовала кадры со своей очередной фотосессии. На них модель позирует перед камерой в миниатюрном белом белье, состоящим из кружевных элементов и полупрозрачно сеточки. Сьюзи сидит, подогнув под себя ноги, и кокетливо поправляет волосы, а затем, наклоняется вперед, демонстрируя все изгибы своей шикарной фигуры.

Сообщалось, что хозяйка самых красивых ягодиц очаровала мужчин шаловливым образом.

Сьюзи является большой поклонницей Лионеля Месси, что очень не нравится его жене Антонелле Рокуццо. Дошло до того, что она набила тату с фамилией Лео на левой ягодице и его лицо у себя на животе. Кроме того, на своей странице в Instagram Кортес неоднократно доказывала свое неравнодушное отношение к "Барселоне", постя снимки в их фирменной футболке.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сладко выгнулась в дерзкой сеточке

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