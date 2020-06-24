66-річна актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", здивувала своєю зовнішністю

Як передає Politeka.net, у мережі з'явилося фото, на якому артистку важко дізнатися. Опублікували його на одному з фан-сторінок. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фото Кравченко з яскравим макіяжем, з яким її побачиш нечасто. І виглядає улюблена багатьма артистка досить незвично, зовсім не схоже на її образ у "Сватах".

«Дзеркало мій найкращий друг, тому що коли я плачу, воно ніколи не сміється», - сказано в підписі до фото.

В коментарях фанати кинулися підбадьорювати артистку.

«Плакати не треба, треба сміятися. Адже сміх продовжує життя, піднімає настрій. А значить, продовжує нашу молодість і красу», «Не треба плакати!!!!!! Вам дуже йде посміхатися. Ми Вас дуже любимо. У Вас дочка. Ви щаслива!», «Чим старше, тим краше!!!», «Молодець, що не захоплюєтеся пластичним операціями. Ви Російська красуня!», «Да уж. Поплакати ми любимо. Головне є тема», «Яка ж ви гарна», «Буває треба поплакати, але не довго. Щастя вам», - пишуть в Мережі.

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