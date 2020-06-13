Исполнительница роли Валюхи в сериале «Сваты» Татьяна Кравченко вызвала волну теплых слов поклонников аскетичным снимком

На фото 66-летняя актриса позирует, сидя в черном платье и бусах, передает Politeka.net. Звезда улыбается в камеру и выглядит очень домашней и умиротворенной.

«Всем уютной субботы)) ❤️🌷», – подписала она снимок в социальной сети Instagram.

Всего за час фотография собрала тысячи лайков и множество комментариев. Из слов, оставленных поклонниками под публикацией, видно, что актриса, блестяще сыгравшая в «Сватах» завоевала настоящую и искреннюю любовь публики, поскольку каждый видит в этой женщине что-то свое.

«Татьяна! На Вас смотришь и действительно уютной субботы. Желаю Вам счастья!!!!❤️❤️❤️», «Спасибо большое, дорогая Танечка, и Вам желаю всего хорошего😍🌹🌹🌹», «Вот кого действительно видеть приятно и радостно 👍🌸💋», «Взаимно, Валюха моя любимая!!!🌹🌹🌹», «Какая вы красивая, Татьяна!! Мы вас любим.❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🌹», «Сижу, смотрю, наслаждаюсь "сватами"))))😍», «Обожаю!!!❤️❤️❤️», – пишут в ответ поклонники таланта актрисы.

Ранее мы писали о том, что партнер Кравченко по съемочной площадке Федор Добронравов сумел заработать на роскошный загородный дом в Подмосковье.

В сети появилось фото дома с высоты птичьего полета. На фото видно двухэтажный особняк с большой ухоженной территорией. Возле дома построен бассейн и баня, а также качели для внуков актера. Известно, что Добронравов живет по соседству с актером Романом Мадяновым, который широко известен публике по роли в сериале «Солдаты». Вместе коллеги и соседи ездят на рыбалку.

Напомним, что несчастный случай произошел с Добронравовым, съемки «Сватов» сорваны: что известно.

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