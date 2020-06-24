Популярна українська виконавиця Настя Каменських похвалилася неймовірною красою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нехай наші слова, думки й вчинки будуть красивими, як квіти», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Каменських позує в одному купальнику і вбранні в сітку, демонструючи бездоганну красу. А на задньому плані видніється море. А в роті у зірки видніється квітка

«Потапу пощастило», вау, красуня», «бомбезний», «наша зірочка!», «Все те, про що мрієш Ти, нехай збувається... Мрії:)))», «Красивими як Настя Каменських!», «класна на фотці, супер», - пишуть її шанувальники.

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Як відомо, артистка Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах і за життям зірки стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.

Раніше Настя стикалася з проблемою зайвої ваги, однак вчасно взяла себе в руки й тепер може похвалитися струнким і підтягнутим тілом.

На своїй сторінці в Instagram співачка нерідко ділиться зі своїми шанувальниками порадами на тему спорту і правильного харчування.

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