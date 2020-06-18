Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила фигурой в необычных ультра-коротких шортах

После похудения Настя начала менять свой стиль и теперь фактически каждый день показывает, как выглядит ее постройневшая фигура. При этом Настя любит демонстрировать самые разные образы, нередко удивляя фанатов необычным дизайном своей одежды. Этот раз не стал исключением.

Так, в этот раз Настя показала два ярких кадра, сделанных дома. На них Настя демонстрировала фигуру в широких джинсах с высокой талией. Теперь она запечатлела себя в эффектных микрошортах, которые имели расклешенный фасон. Их она сочетала с белой принтованной футболкой.

«Настроение : дикая кошка 🐆 Какая фотка больше нравится? 1 или 2? 📷», - написала Настя.

Поклонники тут же ответили:

«1❤2», «2 очень красивая!», «Вторая 🔥🔥🔥», «Игривая 😍😊», «Обе две 😁👍🏽😍 И Шорты 🔥», «Wooooow😍😍😍😍😍», «Еat you baby l love you baby @kamenskux», «Все фотки крутые😘», «Обе безумно красивые🥵🔥», «Дерзкая красотка❤️», «Дикая львица😹❤️🤤», «Шорты такие хочу😁».

Отметим, Настя является активной любительницей спорта и после похудения девушка продолжает активно им заниматься, даже несмотря на всю занятость на работе и написание музыкальных композиций. При этом главным утренним занятием Насти является ранняя пробежка - девушка встает довольно рано и спортом занимается всегда, даже во время отпуска. Недавно она решила разнообразить утро и вместо пробежки проехалась на велосипеде в домашнем виде.

Так, на представленном фото заспанная и немного сонная Каменских с легкой улыбкой на лице позировала рядом с велсипедом и забавно приподняла при этом руки. Девушка надела свободную белую майку с принтом на груди, черные велосипедки и светлые кроссовки.

Похоже, прогулялась звезда вместе с супругом, с которым вместе обычно бегает по утрам:

«Активное утро - мое любимое утро 🥰 А как начался день у вас? 🤗 кто во сколько проснулся?», - написала Каменских.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть