Украинская певица Настя Каменских заставила украинцев срочно бежать на кухню пробовать ее кулинарные советы

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позирует на кухне. Певица похвасталась завидной фигурой в нежно-розовой футболке, заправленной в джинсовую юбку с высокой талией. Брюнетка кокетливо дотронулась до подбородка и кинула интригующий взгляд в камеру.

Настя решила поделиться секретом "правильных" сладостей, которые, по ее словам, "при похудении или при поддержании фигуры - можно и даже нужно!"

"Но в умеренных количествах и с правильным составом", - отметила красотка, добавив, что старается употреблять сладкое до 12 часов.





Так, звезда научила, как приготовить мороженое с авокадо и орехами - получается очень нежный, сливочный вкус.

Для этого надо:

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▫️мякоть 1 авокадо

▫️50 г любых нежареных орехов

▫️цедра половины лайма или лимона

▫️100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан

▫️1 ст.л. сиропа агавы или стевии

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Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов.

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Кроме того, Каменских любит готовить мороженое с курагой и клубникой, для которого нужно взять:

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▫️500 г клубники

▫️200 г кураги

▫️пюре одного банана

▫️200 мл растительного молока

▫️немного ванили

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Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки.

И напоследок конфеты, для которых нужно:

▫️100 г кураги

▫️200 г фиников

▫️100 г любых нежареных орехов

▫️2 ст. л порошка кэроба или какао

▫️1 ст.л. какао-масла

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1. Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня.

2.Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.

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3. Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно.

Пользователи пришли в восторг и отблагодарили Настю в комментариях.

"Классные рецепты! Нужно сохранить!"

"Куштувала морозиво з авокадо за вашим рецептом. Просто🔥"

"После карантина пп сладости как никогда кстати❤️"

"Ти наша красуня!!!😘🤗❤️"

"О, как круто! самое вкусное мороженое все равно в Бразилии! И в Аргентине тоже вкусное"

"Круто, ты большая молодец! 🔥❤️"

Напомним, что Каменских засветила лишнее во время прогулки в нежном образе: "Кольцо больше не надо".

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