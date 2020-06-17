Украинская певица Настя Каменских заставила украинцев срочно бежать на кухню пробовать ее кулинарные советы
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позирует на кухне. Певица похвасталась завидной фигурой в нежно-розовой футболке, заправленной в джинсовую юбку с высокой талией. Брюнетка кокетливо дотронулась до подбородка и кинула интригующий взгляд в камеру.
Настя решила поделиться секретом "правильных" сладостей, которые, по ее словам, "при похудении или при поддержании фигуры - можно и даже нужно!"
"Но в умеренных количествах и с правильным составом", - отметила красотка, добавив, что старается употреблять сладкое до 12 часов.
Так, звезда научила, как приготовить мороженое с авокадо и орехами - получается очень нежный, сливочный вкус.
Порошенко могут не дать проститься с отцом, появились подробности: «в этот день…»
"Нажралась опять": Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото позора
Денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить
Удар курса доллара, коллапс на границе и новые правила карантина – главное за ночь
Для этого надо:
⠀
▫️мякоть 1 авокадо
▫️50 г любых нежареных орехов
▫️цедра половины лайма или лимона
▫️100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
▫️1 ст.л. сиропа агавы или стевии
⠀
Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов.
⠀
Кроме того, Каменских любит готовить мороженое с курагой и клубникой, для которого нужно взять:
⠀
▫️500 г клубники
▫️200 г кураги
▫️пюре одного банана
▫️200 мл растительного молока
▫️немного ванили
⠀
Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки.
И напоследок конфеты, для которых нужно:
▫️100 г кураги
▫️200 г фиников
▫️100 г любых нежареных орехов
▫️2 ст. л порошка кэроба или какао
▫️1 ст.л. какао-масла
⠀
1. Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня.
2.Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.
⠀
3. Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно.
Пользователи пришли в восторг и отблагодарили Настю в комментариях.
"Классные рецепты! Нужно сохранить!"
"Куштувала морозиво з авокадо за вашим рецептом. Просто🔥"
"После карантина пп сладости как никогда кстати❤️"
"Ти наша красуня!!!😘🤗❤️"
"О, как круто! самое вкусное мороженое все равно в Бразилии! И в Аргентине тоже вкусное"
"Круто, ты большая молодец! 🔥❤️"
Напомним, что Каменских засветила лишнее во время прогулки в нежном образе: "Кольцо больше не надо".
Также Politeka писала, что счастливая Настя Каменских без макияжа забралась на пень и подразнила видом: "Одна...".