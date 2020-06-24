Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з шоу «Орел і Решка» похвалилася формами в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«sayonaraboy мій герой», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Івлєєва позує в джинсах і крихітному топі з декольте, який максимально підкреслює фігуру зірки. На руці у знаменитості важить сумка, проте погляд у дівчини явно втомлений. Попри це її шанувальники прийшли в захват від виду кумира.

«Настюшка небезпека!», «ляля яка», «офігенна», «гаряча штучка»,» просто найкраща», «краш», «бомбезний», «ікона стилю, нах!», «така соска прямо», «Все таки Леха зробив фотку?», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з «Орла і Решки» здивувала витівкою на вулиці

«Москва су*ка», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ивлеева позує біля машини, задерши ногу в міні-шортах і крихітному топі.. Також ведуча зробила геотеги, показавши, що в той момент перебувала на Воробйових горах. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ля яка цяця», «ікона», «найкраща», «богиня», «Викликайте пожежників, вогонь», «Стильна і найприкольніша», «краща», «офігенно», «красуня», «нереалка», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Івлєєва посвітила величезним декольте перед Ургантом: "чоловік подивився?".