Алла Пугачова сфотографувалася зі своїми маленькими дітьми вдома

Фото було зроблено деякий час тому, але дотепер згадується прихильниками, передає Politeka.net. Так, у фан-групі Єлизавети Галкіної, дочки примадонни і її чоловіка Максима Галкіна, опублікували даний знімок.

На фото "помолоділа" артистка, без єдиної зморшки на обличчі позує в халаті з квітковим принтом.

Зірка дивиться в камеру і трохи посміхається. Пугачова обіймає дітей, що стоять попереду. Ошатні Ліза і Гаррі тримають у руках кульки та посміхаються як мама.

"День народження мами ❤️ Всі щасливі 🌹", - з підпису стає ясно, що фото було зроблено 15 квітня, коли Алла Борисівна відсвяткувала знаменну дату.

За три години пост зібрав понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.

"Алла Борисівна з кожним роком стає все молодшою", "Ліза дуже схожа на матусю, а Гаррі на папу👑👑👑👑", "Фотошоп, схожа на Аніту Цой", "...Алла Борисівна як не схожа на себе...🤔", "Діточки!Хоч ви ще й маленькі але ви такі дорослі не по роках!!Такі розумні!Бережіть маму і тата!💞", "Взагалі-то це не Алла одразу видно що інша людина", "Це ж Аніта Цой🤪 і Ліза зовсім не схожа на себе🤣", "Скажіть чесно,це ж двійник? Мабуть не змогла А. Б. вийти.😮", "Відфільтрували просто жах", "Аллочка така молода 🌹😋", "На Аніту Цой схожа стала", "Куди стільки фотошопу то? Це не Алли Борисівни обличчя", "Я думаю це не Алла, а її двійник. А може фотошоп", "Навіщо так відфотошопили Аллу ?вона і так нормальна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

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