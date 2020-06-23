В семье российской примадонны Аллы Пугачевой - новая радость

34-летний племянник звезды, Владислав, рассказал о том, что ждет пополнения в семье. По словам родственника примадонны, он станет отцом во второй раз.

Вместе с женой, Гузель, у них будет девочка, Женю, с таким же именем, как и у старшего сына Владислава, пишет Стархит. Известно, что ребенка воспитывает Алла Пугачева, однако родные родители намерены забрать восьмилетнего сына, хотя и благодарны звезде за помощь.

По информации СМИ, Женю воспитывает личный водитель исполнительницы - Игорь, на которого оформлено временное опекунство.

Мать мальчика, Виктория, с которой племянник артистки давно разошелся, планирует идти в суд.

Племянник звезды также сообщил, что разговоры о возвращении ребенка к нему уже ведутся. Владислав с новой женой планируют давать ему хорошее образование.

Гузель поддерживает решение супруга вернуть сына. Женщина считает, что будущая малышка и Женя должны расти в одной семье.

Владислав также сильно переживает за Гузель, ведь во время беременности она нервничает по каждому поводу, но при этом называет ее очень сильной.

Стоит отметить, что некоторое время назад Владислав попал в больницу из-за проблем с поджелудочной железой. Как отметил родственник примадонны, он не употребляет алкоголь, просто у него панкреатит — киста в поджелудочной и болезнь обострилась. Возможно, мужчине нужно готовиться к операции.

Напомним, Алла Пугачева забрала от племянника и его бывшей жены сына, после того как обоих нашли в беспамятстве. Оказалось, супруги употребляли наркотики. Звезда отправила Владислава на лечение, а позже он встретил свою нынешнюю жену Гузель.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".