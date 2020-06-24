Розлучення популярної російської пари Христини Асмус та Гаріка Харламова виявилося грандіозною брехнею

Про це російським журналістам розповів провідний Comment Out Володимир Марконі.

«Це було синхронне завдання, яке потрібно було виконати разом. У нашому останньому раунді, коли в грі нічия, ми кидаємо монетку, щоб визначити переможця. Але в цей раз ми вирішили, що вони повинні виконати одне покарання на двох. Як ви бачите по тексту, і у Гаріка, і у Христини все збігається слово в слово. Цей текст з картки», - зазначив він.

Крім того, Марконі уточнив, що випуск з подружньою парою вийде вже в наступному місяці. Самих Асмус і Харламова він назвав кращими учасниками шоу.

«Оскільки вони прекрасні актори, за інерцією довгий час вони напевно ще будуть говорити "ні, ні, це не шоу", але як тільки в липні вийде випуск, ми всі карти відразу ж розкриємо», - підкреслив він.

До цього ми писали, що Гарік Харламов і Христина Асмус шокували фанатів новиною про розрив. Поки обидва приховують справжню причину свого рішення. При цьому актриса стверджує, що сварка між ними назрівала давно і вони довгий час йшли до цього кроку.

"Ми розлучаємося з @garikkharlamov. Але я відразу хочу прояснити ситуацію. Що ні фільм «Текст», ні самоізоляція, ні хтось третій у цьому не винен", - написала артистка.

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