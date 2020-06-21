Российская актриса Кристина Асмус поразила неожиданной выходкой, ее застукали во время отдыха у ненавистника Украины Ивана Охлобыстина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«И конкурсы интересные», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Асмус позирует рядом с Охлобыстиным, нарядившись при этом в корону. На голове у скандального актера красуется не менее странный головной убор.

«А с Гариком расцвела еще лучше!», «царевна», «Так вот ты какой, коронавирус», «Опять сорри Кристиночка! Вы очаровашка! Но он неврастеник же! Причем по жизни тоже», «замечание как бы, не выкладывать фотки з дебилами, хотя они и партнеры по съемкам», - пишут ее поклонники.

Обратим внимание, что Охлобыстин не единожды скандально высказывался на тему российской агрессии в адрес Украины, всячески поддерживая и оправдывая политику Кремля.

До этого мы писали, что российская актриса Кристина Асмус не боится пробовать себя в новых ролях в кино. Соответствующую публикацию звезда кино опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

На фото можно увидеть роскошную Кристину Асмус в полицейской форме, которая держит пышный букет красных роз.

Публикация посвящена последнему эпизоду сериала "Герой по вызову", который транслировался вчера на росТВ.

"Здравия желаю! Это были прекрасные съёмки с фантастической командой! Спасибо всем и каждому! Бесконечная любовь и благодарность", - подписала Асмус публикацию в своем Instagram.

Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки.

А еще Politeka писала, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

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