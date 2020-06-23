Не успела известная актриса Кристина Асмус объявить о разводе, как уже была замечена за интересным занятием

Звезда опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором позировала в полосатом костюме, пишет Politeka.net. Внимание некоторых пользователей сети привлекло то, что красотка держит в руке чашку и улыбается.

"Гадаю на кофейной гуще ☕️🔮🤪", - подписала фото артистка.

Стоит отметить, что вроде бы ничем не примечательный наряд подчеркнул фигуру звезды. В частности, выделяются стройная талия, красивые бедра и ножки.

Артистка позировала на кресле, немного раскинув ножки.

От фото, вероятно, пришел в восторг муж певицы Наташи Королевой - Тарзан (Сергей Глушко). Артист поставил снимку "лайк".

"Нового жениха ❓🤣🤣", "Любовь грядет", "Уже?))) 😄", "👍👍👍 где любовь моя🤣🤣", "Нагадала развод))", "Если бы я разводился я бы гадал на пивной гуще или на водочной...😩", "Харламов отличный парень", "На нового мужа?", "Очень жаль.... Разочаровали", "Кто будет следующим?😂", "Вижу... скоро новая постельная сцена", "Гадайте как и с кем Харламов дальше будет жить ❤️😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус шокировали фанатов новостью о расставании. Пока оба скрывают настоящую причину своего решения. При этом актриса утверждает, что размолвка между ними назревала давно и они долгое время шли к этому шагу.

"Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват", - написала артистка.

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