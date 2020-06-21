Скандальная российская актриса Кристина Асмус поразила сменой имиджа, нарядившись в элегантное платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Перемен требуют наши сердца», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Асмус позирует в длинном платье серого цвета, демонстрируя при этом роскошную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ух, какая скромница», «шикарная, как всегда», «лучше всех!», «пришла, увидела, забыла, что хотела», «хорошее фото», «Богиня», «Блин. Ну очаровательная, что еще сказать», «Харламову повезло нереально», — пишут они.

До этого мы сообщали, что известная актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, показала новый образ в полицейской форме.

На фото Асмус показывает себя в пальто, рубашке, жилетке, юбке и галстуке синего цвета. Можно заметить еще и голубую рубашку, которая виднелась из-под пальто. Кристина раскрыла секрет, что она снималась в новом фильме, когда была 30-градусная жара, а ей приходилось носить осенний вариант, так как этого требовал сюжет. Можно только представить, как красотка вспотела в таком наряде. Как можно заметить по погонам, то актриса была в роли старшего лейтенанта.

Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки

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