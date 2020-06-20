Российская актриса Кристина Асмус не боится пробовать себя в новых ролях в кино
Об этом пишет Politeka.net.
Соответствующую публикацию звезда кино опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
На фото можно увидеть роскошную Кристину Асмус в полицейской форме, которая держит пышный букет красных роз.
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Публикация посвящена последнему эпизоду сериала "Герой по вызову", который транслировался вчера на росТВ.
"Здравия желаю! Это были прекрасные съёмки с фантастической командой! Спасибо всем и каждому! Бесконечная любовь и благодарность", - подписала Асмус публикацию в своем Instagram.
Кристина Асмус в полицейской форме покорила сердца своих поклонников, которые оставили десятки восторженных комментариев под постом в микроблоге.
"Самая лучшая актриса. Всегда на вышке", "Атмосферненько на площадке. Кристина, тебе очень идёт форма", "Кристина, спасибо тебе! Ты украшение Проекта!", "Смотрю с удовольствием, спасибо за хороший и интересный сериальчик", "Потрясающая, такая красивая и смелая", "Красотуля", "Какая симпотяшка", "Куколка", "Маленькая прелесть! Какая же милая и очаровательная! Самая самая в мире!", - написали они.
Ранее супруга Харламова, актриса Кристина Асмус показала необычный соблазнительный образ. Она задрала рубашку, завязав узлом, и позировала у колонны. Звезда оставила волосы распущенными и и соблазнительно прикусила палец. Она поделилась, что перед съемкой с ней случилась беда в такси:
"Водитель сейчас как затормозил резко. И всё, что у меня в ней было..разлетелось по салону. А мне же, как правило, нужно пол дома в сумку положить".
Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки.
А еще Politeka писала, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.
Также Politeka сообщала, что Асмус в откровенной позе развалилась на ступеньках и удивила признанием.