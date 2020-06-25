Курс валют в Україні 25 червня задасть підступного удару по гривні, долар несподівано прорветься вгору після затяжного падіння

Про це повідомляється в прогнозі Національного банку, передає Politeka.

Так, долар стодоларова купюра підскочить аж на 4,31 гривню. На відміну від нього, євро навпаки, подешевшає на 5,52 гривні.

Курс валют на 25 червня:

100 доларів – 2665,09 гривень

100 євро – 3006,75 гривень

В Національному банку уточнюють, що до середини минулого дня долар просів до 26,642 гривні, однак потім почав нове тиск на гривню.

Водночас десять російських рублів сьогодні можна буде купити за 3,8708 гривні.

Як повідомлялося раніше, національний банк України на четвер, 25 червня, встановив офіційний курс валют на рівні 26,65 гривень за долар США. Гривня після чотирьох днів зміцнення ослабла до долара на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Валютний ринок залишається млявим без активного попиту з боку покупців. Про це розповів аналітик Андрій Шевчишин. Пропозицію валюти на ринку, за його словами, викликане також закриттям кварталу і накопиченням ліквідності для оплати податкових виплат.

Учасники ринку намагаються "переварити" підсумки розміщення ОВДП 23 червня, за яким Мінфіну вдалося знизити прибутковість річних облігацій нижче 10%, і при цьому вдалося залучити понад 6,2 млн гривень.

Нагадаємо, НБУ попередив про інфляцію, ціни і курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар рекордно обвалиться, топ-економіст озвучив новий курс і дату: "Буде все гірше і гірше".

Також Politeka писала, що НБУ попередив українців про нові жорсткі правила грошових переказів: що буде з тарифами.