Национальный банк Украины на четверг, 25 июня, установил официальный курс валют на уровне 26,65 гривен за доллар США. Гривна после четырех дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Валютный рынок остается вялым без активного спроса со стороны покупателей. Об этом рассказал аналитик Андрей Шевчишин, передает издание Сегодня. Предложение валюты на рынке, по его словам, вызвано также закрытием квартала и накоплением ликвидности для оплаты налоговых выплат.

Участники рынка пытаются "переварить" итоги размещения ОВГЗ 23 июня, по которым Минфину удалось снизить доходность годовых облигаций ниже 10%, и при этом удалось привлечь свыше 6,2 млн гривен.

"Очевидно, что ликвидность перетекает из банков в Минфин: банки получают рефинансирование под 6% и после этого размещают средства в ОВГЗ под 7,25-7,75%", – объяснил аналитик.

Эксперт уверяет, что пока резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит.

"Вероятно, в ближайшее время гривна останется в текущем диапазоне – 26,5-26,75 гривни за доллар. НБУ будет активнее выкупать излишнюю ликвидность при подходе курса к уровню 26,5 гривни за доллар", – спрогнозировал Шевчишин.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация в нашей стране не способствует укреплению гривны, и серьезного подешевления ожидать в 2020 году не стоит.

Более того, он предупредил, что курс доллара мог подскочить до 35-40 гривен, если бы ситуацию на валютном рынке не удержали.

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