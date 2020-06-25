Тіна Кароль, Настя Каменських, MARUV та інші зірки показали, як люблять відпочивати на воді

На першому фото позує Тіна Кароль. Красуня була в майці і виплила з басейну, щоб оператор встиг її зняти в такому вигляді. Дівчина спокусливо вигнулась і позувала перед об'єктивом камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото вже була Настя Каменських. Красуня була в мокрій майці і сиділа на околиці басейну, демонструючи підкачані стегна. Зірка закрила очі від задоволення, а волосся звисали ззаду.

Трійку замикає MARUV. Красуня показала себе в закритому купальнику на мотузочках і великому капелюсі. Зірка позувала у басейні і спокусливо вигнулась, зробивши губки "качечкою" для фотографії, завдяки чому воно вийшло досить спокусливим.

Наступна в нашому топі Анна Семенович. Красуня не соромиться демонструвати свою красу в купальнику, чим зайнялася і в цей раз. Зірка позувала в басейні і показувала королівський розмір грудей в обтягуючому купальнику.

Закриває парад мокра Ольга Бузова. Красуня спокусливо пройшлася по басейну до кромки і демонструвала свою гордість в мініатюрному бікіні салатового кольору. Кадри вийшли дуже спекотними і збудливими, адже зірка зробила все для цього, коли знімалася в Таїланді.

Нагадаємо, Кароль вразила фігурою на зйомках серіалу в напівпрозорому вбранні

А ще Politeka писала, що роздягнена Тіна Кароль блиснула апетитними вигинами і викликала фурор

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Кароль без ліфчика підкорила видом в тісному топі



