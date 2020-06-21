Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поразила стройной фигурой в нестандартном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, звезда позирует лежа на полу, демонстрируя безупречную фигуру. Сам снимок звезда никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от вида кумира.
«Прилегла отдохнуть и тут сфотографировали», «огонь», «неповторимая тина», «огромная любовь», «ох…офигенная», «королева», «бомбезная», «вау, просто невероятная! Просто это любовь», «это так классно и так сильно», «самая самая лучшая», «божественная», «нереально красиво», «опять пальцы во рту, а как же вирус из Китая? Ахахаха », - пишут они.
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До этого мы писали, что украинская певица Тина Кароль поразила стройной фигурой в одной лишь рубашке
Так, в этот раз на новом видео, опубликованном на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм, звезда предстала перед фанатами в одной лишь свободной белой рубашке и светлых туфлях лодочке на тонкой шпильке. Звезда исполнила любимую песню во время концерта.
Так, в этот раз певице удалось поразить фанатов новым чувственным образом без каких-либо украшений и дополнительных деталей ее простого образа.
«#видеодня Тина Кароль - Выше Облаков❤️ Вчера был удивительный день! 19 июня - день наблюдений за облаками. #тинакароль #tinakarol», - сообщается на фан-аккаунте Тины.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".