Известная украинская певица Тина Кароль показала самый соблазнительный образ, взорвав сеть

На фото красотка позирует в боди белого цвета. Тина показала две части тела: пятую точку, на которой потянула за тоненькую ткань, и лицо, соблазнительно прикусив палец и обжигая взглядом. Сказать, что фото получилось очень жарким, ничего не сказать, ведь каждый пиксель насыщен соблазном и желанием. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 5 тысяч лайков и засыпали комментарием за несколько минут:

"Пожар", "Горим, сгорели, обожглись", "Тина Григорьевна, а можно побольше ТАКИХ фотографий?", "Мать моя женщина, это отвал всего", "А взгляд", "Тина, какая Вы красивая))) нет слов", "Зачем такая шикарная?) Неотразима", "о боже, почему так прекрасно", "котёночек такой", "Ну... Это просто отвал всего, красивая", "Мама кошка соблазнить решила?", "Зачем так нереально красиво и сексуально? А то аппараты ИВЛ уже все заняты. На фантину не хватит".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Тина Кароль восхитила образом в тесном белом топе без белья.

Звезда предстала перед фанатами в жарком виде - коротеньком топе на тонких лямках, под которым нет белья и стильной юбке, которой не видно на представленном кадре. Как известно, похожее фото звезда ранее публиковала сама, чем заинтриговала сеть.

Напомним, Тина Кароль с вырезом на пикантном месте устроила жаркую съемку лежа

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