Украинская певица Тина Кароль восхитила образом в тесном белом топе без белья

Так, в этот раз на новом стильном кадре, недавно опубликованном на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм, звезда предстала перед фанатами в жарком виде - коротеньком топе на тонких лямках, под которым нет белья и стильной юбке, которой не видно на представленном кадре. Как известно, похожее фото звезда ранее публиковала сама, чем заинтриговала сеть, пишет Politeka.net.

Вид соблазнительной певицы, в тонком белом топе и с естественным макияжем покорил фанатов. Как известно, певица не является любительницей устраивать пикантные фотосесси, поэтому любое фото Тины, в котором есть хоть немного пикантности, сразу же привлекает внимание фанатов:

«Всем посылаю чашечку ароматного кофе и отличного настроения.❤️💖💗», «лёгкости и отличного недели», «Супер!», «Доброе утро», «Хорошо,💖💖.», «Одним взглядом будоражит😘😘😘💋💋💋», «Доброе😍», «,а так чиста как Вы всегда , не замечая те года , пускай летят , а мы над ними , где есть любовь , там Ваше имя», «💝Доброе утро наша красотка неземная💝».

До этого певице удалось поразить фанатов новым чувственным образом без каких-либо украшений и дополнительных деталей ее простого образа.

«#видеодня Тина Кароль - Выше Облаков❤️ Вчера был удивительный день! 19 июня - день наблюдений за облаками. #тинакароль #tinakarol», - сообщается на фан-аккаунте Тины.

Вот что ответили поклонники:

«Любимая песня Выше облаков ❤️», «Оооо нереально шикарная песня😍😍😍», «Особенная песня❣️», «А сколько этому видео?Тина- волшебная❣️», «Обожаю эту песню ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Это волшебный номер и выступление. До слёз и мурашек.❤️», «😍😍😍 Невероятная», «Мудрые слова "...не стремись за своим вчерашним прошлым"...Хорошо,если бы,многие это услышали.👏👏😍😍».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".