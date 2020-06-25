Тина Кароль, Настя Каменских, MARUV и другие звезды показали, как любят отдыхать на воде

На первом фото позирует Тина Кароль. Красотка была в майке и выплыла из бассейна, чтобы оператор успел ее снять в таком виде. Девушка соблазнительно выгнулась и позировала перед объективом камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото уже была Настя Каменских. Красотка была в мокрой майке и сидела на окраине бассейна, демонстрируя подкачанные бедра. Звезда закрыла глаза от удовольствия, а волосы свисали сзади.

Тройку замыкает MARUV. Красотка показала себя в закрытом купальнике на веревочках и большой шляпе. Звезда позировала у кромки бассейна и соблазнительно выгнулась, сделав губки "уточкой" для фотографии, благодаря чему оно вышло довольно соблазнительным.

Следующая в нашем топе Анна Семенович. Красотка не стесняется демонстрировать свою красоту в купальнике, чем занялась и в этот раз. Звезда позировала в бассейне и показывала королевский размер груди в обтягивающем купальнике.

Заключает парад мокрая Ольга Бузова. Красотка соблазнительно прошлась по бассейну до кромки и демонстрировала свою гордость в миниатюрном бикини салатового цвета. Кадры получились очень жаркими и возбуждающими, ведь звезда сделала все для этого, когда снималась в Таиланде.

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