Украинская певица Тина Кароль в стильном наряде впечатлила поклонников

Так, в этот раз на новом кадре, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-странице певицы, звезда предстала в лаконичном наряде - черном полупрозрачном костюме с естественным макияжем на лице. Как оказалось, Тина продолжает активно заниматься съемками нового украинского сериала, а точнее его продолжения.

На фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала "Великі Вуйки" про жизнь и приключения гуцулов продолжается и Тина активно принимает в них участие.

При этом ранее сама Тина рассказала, что солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением.

"Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в семейном кругу"- поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.

Также на предыдущем кадре, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте "ФанТина", звезда предстала в лаконичном наряде - стильном платье с оригининальным дополнением из бахромы. Звезда распустила волосы и добавила акцент своему образу, накрасив губы в ярко-красный цвет.

Однако не стильный образ Тины, которая отправилась на съемки продолжения украинского сериала привлекли внимания поклонников, а ее рука на своем животике. Под снимками поклонники отметили, что такие кадры были бы "на радость Балану", упомянув о слухах, касательно отношений двух артистов.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".