"Швидше хапайте, такі довго не валяються"

32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк змусила українців ридати від сміху всього двома фотографіями

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких позує в полі. Леся вбралася в жовте повітряне плаття з мега високими розрізами, які відкрили дивовижний вид на її стрункі ніжки.

Никитюк стала на одне коліно посеред чагарників, розставивши ноги і застигнувши в такому положенні. Дівчина, млосно задерла підборіддя і піднесла до обличчя польова квітка. Довжелезний шлейф її сукні розлетівся навколо. Друге фото з незнайомцем вийшло куди забавніше.

"Мені здається, що за мною стежать... Привіт Слобожанщина👋", - підписала кадри телеведуча.

Виявляється, поки Леся корячилась на траві, щоб кадри вийшли ефектніше, за нею з цікавістю спостерігав один з місцевих жителів у розстебнутій сорочці.

Користувачі посміялися разом з Лесею, залишивши безліч коментарів:

"Терміново потрібно надіти шапочку з фольги, щоб запобігти стеження)"

"Бог полів і городів)))) лежить))))"

"Лесюня, ну просто кайф🔥🔥"

"Це Юра Ткач" (гуморист із "Квартал 95", - ред.)

"Чоловік з вами був просто дотримувався дистанції😍"

"Леся, я не можу з твоїх фоток вони водночас ржачні, і ще у них є ізюмінка гламуру😘 "

"Лесюня, жовтий колір Вам дуууже до лиця 🤗, друге фото 🔥, чоловік - МРІЯ! Хапайте швидше, такі на траві довго не валяються 🤣🤣🤣"

Раніше ми повідомляли, Никитюк розбурхала мережа, виставивши фото, на якому їй 17 років. Багато порівняли красуню з американською співачкою Брітні Спірс.

Нагадаємо, що смілива Нікітюк в одній сіточці вразила своїми принадами в ліжку: "Леська, ти що витворяєш?".

Також Politeka писала, що довгонога Никитюк у міні-сукня феєрично впала, кадри конфузу: "Перепила, напевно".

А ще Politeka повідомляла, що Никитюк заінтригувала безсоромними декольте на фото в машині: Розцвіла, красуня".