32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась своим настроением с поклонниками
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в автомобиле.
Никитюк впечатлила формами в темном свитере с мега откровенным декольте - невозможно пройти мимо сочных изгибов. Также на ней классический черный пиджак и такого же цвета кепка. Стильный лук красавицы дополнила нить с жемчугом на шее.
"Настроение 🌦", - лаконично подписала фото Никитюк, намекая на то, что ей надоела дождливая погода.
Пользователи моментально кинулись обсуждать пост ведущей, не скупясь на комплименты в комментариях.
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"И Прада . И Жаванши. Ну все есть ! А обувь ??"
"Прекрасная Леся ♥️"
"Леди Ле❤️ Расцвела моя красотка 👍🏻"
"Красотка!!! 🤩"
"Что это за прикольная штучка на ремне?)))"
"Ай вот она моя принцеса какая же ты красивая и как же приятно тебя лицезреть"
"Леся на стиле 😁😎"
"Ох і краса😍, і чого така красуня ще незаміжня?🙈"
Ранее мы сообщали, известная блондинка позировала на расстеленной кровати в жаркой позе. Никитюк эффектно уселась на колени, немного расставив ноги и уперевшись на руки спереди. При этом, чего только стоит ее наряд. Леся восхитила стройной фигурой в черном боди-"сеточке", сквозь который удачно проглядывается все самое интригующее.
"Боже какая Клеопатра 🔥🤣"; "Ох красота))"; "Леська, ты что вытворяешь"; "Боже😱 шо за рыбачка?😄", - писали в комментариях.
Напомним, шальная Никитюк в тесном топе сверкнула идеальной фигурой: "Красотка, дух захватывает"