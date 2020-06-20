Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась архивным снимком, который был сделан еще до ее совершеннолетия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«На дворе 2005й мне 17 ... я на дискотеке на фото я с DJ Назиком.. он мне тогда очень нра и его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото) и надеюсь шо Лида и DJ живут счастливо, в них 3-есть детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Никитюк позирует во время дискотеки, а на заднем фоне видно девушку, которая смотрит на звезду.

«Спирс, ты ли это», «такая челка у каждой кажется была», «почему топик не с Титаником», «себя узнала», «боже, вас не узнать», «Бритни Спирс, ты ли это?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила миллионы подписчиков необычным видом.

Девушка, которую все обожают за чувство юмора и харизматичность, предстала перед фанатами в образе хищницы. Соответствующими фото она поделилась на странице в социальной сети Instagram.

На фото Леся – в образе рыси. На ней короткое платье «хищной» расцветки с запахом, а на лице – макияж, имитирующий морду этого грациозного представителя семейства кошачьих.

Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

Также Politeka писала, что длинноногая Никитюк в мини-платье феерично упала, кадры конфуза: "Перепила, наверное".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк заинтриговала бесстыжим декольте на фото в машине: "Расцвела, красотка".