Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась архивным снимком, который был сделан еще до ее совершеннолетия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«На дворе 2005й мне 17 ... я на дискотеке на фото я с DJ Назиком.. он мне тогда очень нра и его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото) и надеюсь шо Лида и DJ живут счастливо, в них 3-есть детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Никитюк позирует во время дискотеки, а на заднем фоне видно девушку, которая смотрит на звезду.

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«Спирс, ты ли это», «такая челка у каждой кажется была», «почему топик не с Титаником», «себя узнала», «боже, вас не узнать», «Бритни Спирс, ты ли это?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила миллионы подписчиков необычным видом.

Девушка, которую все обожают за чувство юмора и харизматичность, предстала перед фанатами в образе хищницы. Соответствующими фото она поделилась на странице в социальной сети Instagram.

На фото Леся – в образе рыси. На ней короткое платье «хищной» расцветки с запахом, а на лице – макияж, имитирующий морду этого грациозного представителя семейства кошачьих.

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#врятуємоРись Днями я стала Почесним амбасадором захисту Рисі в Україні❤️ не нада хлопать, краще прочитайте цю важливу інформацію! 1. Для початку, Рись в Україні є😍 За останніми підрахунками налічується 563 рисі. Більшість з них трапляється у Карпатах - 435 особин, про це ми розкажем у новому сезоні ЛеМаршрутка, решта на Поліссі. 2. Зараз рись знаходиться на межі вимирання та існує загроза того, що вже наші діти побачать цю тварину лише в енциклопедіях або в музеях в якості опудала🤬 3.Головна проблема-Браконьєрство😡 Як правило це заможні особи, які хочуть отримати тварину як трофей😖 Слава Богу є нормальні люди які роблять все можливе аби врятувати цих красивих тварин😍 ТМ Моршинська разом з фондом WWF @wwf_ukraine реалізували програму «Врятуємо рись». Я долучаюся і готова продати свій браслет амбасадора прямо зараз!!! І так поїхали «Купи браслет- врятуй Рись» Аукціон в коментах, старт 1000 грн👇🏻 P.S. Відправити донати може кожен. Давайте не залишатись байдужими до цієї проблеми. Makeup @the_artist_ka Dress @dresstoimpress_wear

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Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

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