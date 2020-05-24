32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила мегаоткровенным образом
Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм - степень возбуждения зашкаливает.
Известная блондинка позировала на расстеленной кровати в соблазнительной позе. Девушка эффектно уселась на колени, немного расставив ноги и уперевшись на руки спереди. При этом, чего только стоит ее наряд. Леся восхитила стройной фигурой в черном боди-"сеточке", сквозь который удачно проглядывается все самое интригующее.
Никитюк распустила волосы и отвела мечтательный взгляд в сторону.
"Доброе утро😈 А утро доброе? пишите Да? Не? С той ноги встала😆? 📸", - подписала горячий снимок звезда.
Найден труп нардепа Валерия Давиденко, первые подробности ЧП: "Прямо в офисе..."
Индексация выплат в Украине: появилось срочное заявление Пенсионного фонда, "с начала месяца..."
Блондинка из фильмов "Квартал 95" сняла штаны ради волнительного фото: "Как для Плейбоя"
"Не связывайтесь": в ПриватБанке сообщили, что влияет на кредитный лимит и как не остаться без денег
Поклонники кинулись обсуждать увиденное, поставив почти 60 000 лайков за час. Пользователи не скупились на комплименты.
"Неотразимо красивая Леся!🌹🌹🌹"
"Он добрый, когда просыпаешься по собственной воле😌"
"Ранок класний😍"
"Боже какая Клеопатра 🔥🤣"
"Ох красота))"
"Леська, ты что вытворяешь"
"Леся,что это такое??!!"
"Однозначно ранок добрий❤️ Ох Лесюня й фотки 🔥 "
"Боже😱 шо за рыбачка?😄"
Ранее мы сообщали, Никитюк показала на фото в лифте, что сотворило с ее телом голодание. Телеведущая обтянула фигуру в топ и велосипедки бежевого цвета - не в силах скрыть упругие прелести. Девушка спрятала лицо за защитной маской и солнцезащитными очками.
"3я неделя интервального голодания - результат на лицо😁, я бы сказала на живот😈", - подписала фото Леся.
"А Лесюня-то огнище!👍"; "Ну прям багіня 😍🔥😂"; "Леся Ивановна, это что за се*с, вы что, постеснялась бы 🔥"; "человек без лица, ты кто? 🧟♂️", - писали в комментариях.
Напомним, шальная Никитюк в тесном топе сверкнула идеальной фигурой: "Красотка, дух захватывает"
Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.