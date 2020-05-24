32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила мегаоткровенным образом

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм - степень возбуждения зашкаливает.

Известная блондинка позировала на расстеленной кровати в соблазнительной позе. Девушка эффектно уселась на колени, немного расставив ноги и уперевшись на руки спереди. При этом, чего только стоит ее наряд. Леся восхитила стройной фигурой в черном боди-"сеточке", сквозь который удачно проглядывается все самое интригующее.

Никитюк распустила волосы и отвела мечтательный взгляд в сторону.

"Доброе утро😈 А утро доброе? пишите Да? Не? С той ноги встала😆? 📸", - подписала горячий снимок звезда.

Поклонники кинулись обсуждать увиденное, поставив почти 60 000 лайков за час. Пользователи не скупились на комплименты.

"Неотразимо красивая Леся!🌹🌹🌹"

"Он добрый, когда просыпаешься по собственной воле😌"

"Ранок класний😍"

"Боже какая Клеопатра 🔥🤣"

"Ох красота))"

"Леська, ты что вытворяешь"

"Леся,что это такое??!!"

"Однозначно ранок добрий❤️ Ох Лесюня й фотки 🔥 "



"Боже😱 шо за рыбачка?😄"

Ранее мы сообщали, Никитюк показала на фото в лифте, что сотворило с ее телом голодание. Телеведущая обтянула фигуру в топ и велосипедки бежевого цвета - не в силах скрыть упругие прелести. Девушка спрятала лицо за защитной маской и солнцезащитными очками.

"3я неделя интервального голодания - результат на лицо😁, я бы сказала на живот😈", - подписала фото Леся.

"А Лесюня-то огнище!👍"; "Ну прям багіня 😍🔥😂"; "Леся Ивановна, это что за се*с, вы что, постеснялась бы 🔥"; "человек без лица, ты кто? 🧟‍♂️", - писали в комментариях.

Напомним, шальная Никитюк в тесном топе сверкнула идеальной фигурой: "Красотка, дух захватывает"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.