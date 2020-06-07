32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк заставила сеть переживать - хорошо, что ничего не сломала

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых запечатлен ее конфуз.

Так, Леся в джинсовом мини-платье и на каблуках, спускаясь по лестнице, рухнула на землю. Эпичный момент как раз попал на камеру. Едва не разбив коленки, Никитюк удалось встать на ноги (не без помощи) и дальше продолжить свой путь. Примечательно, что судя по геометке, произошел инцидент в одном из пивных клубов.

"Звезда упала. Загадывайте желание...😁", - подписала фото Леся.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: пока большинство ее жалели, некоторые успели заподозрить, не пьяна ли она часом.

"Колено не поранила? 😮 Я тоже умею падать)))"

"Ох и Красотка!"

"Плаття💥💣"

"Вітром здуло?)🌠"

"Ох и юмористка)👍🤘😃"

"Шо вы на пивном заводе делали?"

"Хорошо хоть ничего не сломала, а падают все"

"Омг, Леся, Ви крута🤣"

"Богиня) , шикарные ножки!🔥"

"Перепила наверное😀"

Ранее мы сообщали, Никитюк сверкнула прелестями в наряде с большим вырезом. Красотка устроила фотосессию прямо в машине. На ней темный свитер, черный классический пиджак и такого же цвета кепка. Стильный лук дополнила нежная нить с жемчугом на шее.

"Настроение 🌦", - лаконично подписала фото Никитюк, намекая на то, что ей надоела дождливая погода.

"Леди Ле❤️ Расцвела моя красотка 👍🏻"; "Что это за прикольная штучка на ремне?)))"; "Ай вот она моя принцеса какая же ты красивая и как же приятно тебя лицезреть"; "Леся на стиле 😁😎", - писали в комментариях.

Напомним, шальная Никитюк в тесном топе сверкнула идеальной фигурой: "Красотка, дух захватывает"