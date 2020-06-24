Нещодавно українська співачка Джамала стала мамою вдруге, а кілька годин тому поділилася сімейними фото і відео
Артистка опублікувала в сторіз Instagram зворушливі кадри з пологового будинку, а потім зі свята, з нагоди народження сина, передає Politeka.net.
Варто відзначити, що малюк Селім-Гірай народився 19 червня в одному з приватних пологових будинків Києва. Саме звідти співачку виписували, під час запису відео.
Красуня в просторому платті позувала поруч з нарядним чоловіком, який тримав малюка. На словах про день народження сина, у Джамали навернулися сльози.
"Якщо вам не подобаються сентиментальні сторіз, то можете не дивитися", - так артистка підписала кадри.
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Після урочистої частини родина відвідала один із закладів, де познайомила маленького Селіма зі старшим братиком, Еміром-Рахманом. Останній насторожено подивився на нового родича, але пізніше посміхнувся і став тягнутися ручками до малюка. Батьки вручили подарунок Еміру від новонародженого братика.
Тут було організовано невеличке застілля з тортом, з нагоди свята.
Нагадаємо, після пологів зірка повідомила, що Селім народився рівно в строк.
"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду! Мій другий принц - Селім-Гірей Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. За статистикою входить в 4%, оскільки народився в прогнозовану дату, саме у свій час", - написала Джамала в Instagram.
Новина про пологи переможниці "Євробачення" облетіла мережу. Користувачі мережі побажали малюкові здоров'я, а також добробуту сім'ї.
Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.
А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.