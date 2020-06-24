Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала оновлене тіло і розповіла про проблеми

На фото Альона позує в чорному топі, який був скріплений спеціальною стрічкою, яка фіксувала пишний бюст. Омович лежала на дивані і показувала, як вона змінилася після операції. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я ЗРОБИЛА БІЛЬШЕ ГРУДИ. Багато хто вже здогадалися, побачивши визираючий з-під одягу післяопераційний топ. ТАК! Але це була планова операція! Спробую пояснити...Хто проти цих рухів навіть не читайте, гортайте далі! Тільки злиться будете", - написала Омович.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я ніколи не думала що є дівчата з такою ж ситуацією як у мене О_О", "А як ваша спина реагує? Я дуже довго звикала, і мені здається досі є дискомфорт у спині", "Дуже красива", "Яка ж красива".

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович похвалилася розкішними формами в мініатюрній білизні.

«Було б забавно, якби у мене була така тату?😂 Там в сторіс розповідаю про акції …🔥Встигніть взяти участь 🙌🏻 P. S. З любителів Сімпсонів по лайку на фото😅💔», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в крихітній білизні, зігнувшись просто до непристойності.

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