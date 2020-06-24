Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала оновлене тіло і розповіла про проблеми
На фото Альона позує в чорному топі, який був скріплений спеціальною стрічкою, яка фіксувала пишний бюст. Омович лежала на дивані і показувала, як вона змінилася після операції. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я ЗРОБИЛА БІЛЬШЕ ГРУДИ. Багато хто вже здогадалися, побачивши визираючий з-під одягу післяопераційний топ. ТАК! Але це була планова операція! Спробую пояснити...Хто проти цих рухів навіть не читайте, гортайте далі! Тільки злиться будете", - написала Омович.
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Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я ніколи не думала що є дівчата з такою ж ситуацією як у мене О_О", "А як ваша спина реагує? Я дуже довго звикала, і мені здається досі є дискомфорт у спині", "Дуже красива", "Яка ж красива".
Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович похвалилася розкішними формами в мініатюрній білизні.
«Було б забавно, якби у мене була така тату?😂 Там в сторіс розповідаю про акції …🔥Встигніть взяти участь 🙌🏻 P. S. З любителів Сімпсонів по лайку на фото😅💔», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує в крихітній білизні, зігнувшись просто до непристойності.
Нагадаємо, спокуслива українська Кардаш'ян виставила самий сік в мініатюрному топі
А ще Politeka писала, що українська Кардаш'ян не втримала міні-сукня на вітрі і показала інтимні місця
Також Politeka повідомляла, що спокуслива українська Кардаш'ян показала соковиті форми у всіх ракурсах