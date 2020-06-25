39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон продовжує дивувати шанувальників різними образами

Зірка часто публікує в Instagram оброблені фото, на яких постає в різних фантастичних місцях і в таких же образах, передає Politeka.net.

Нещодавно красуня опублікувала два фото, підкоривши зовнішністю в образах розкутих русалки і зайчика.

На першому фото модель позувала зі сріблястим хвостом, який вона опустила з мушлі. Модель була без ліфчика і лише прикривалася своїм маленьким улюбленцем.

Блондинка розпустила довгі локони та дивилася в камеру з-під пишних вій.

"Будь русалкою в море риб. 💫💫🧜🏻♀️💫💫", - підписала знімок знаменитість.

На іншому кадрі телеведуча постала в блискучому боді. Модель підняла на лоб маску зайця, вона дивилася в камеру і посміхалася.

Періс трохи вигнулась і продемонструвала пружні сідниці у всій красі.

Зірка "приліпила" себе за допомогою фотошопу до космосу з літаючою тарілкою позаду.

"Вона просто космічна дівчина з іншої Галактики", - написала артистка.

Обидва пости за кілька годин зібрали близько 500 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали знімки фантастичними, як і блондинку на них.

Нагадаємо, Періс Хілтон з'явилася в чорному боді, яке підкреслило її струнку фігуру та оголило пружні сідниці.

На руках моделі були чорні довгі рукавички, а у вухах - яскраві сережки.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в рожевому бікіні.

Вбрання з прозорими вставками припало по фігурі зірки. Верх обтягнув невеликі груди зірки, а низ - пружну п'яту точку.

Нагадаємо, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто

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