39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон продолжает удивлять поклонников разными образами
Звезда часто публикует в Инстаграм обработанные фото, на которых предстает в разных фантастических местах и в таких же образах, передает Politeka.net.
Недавно красотка опубликовала два фото, покорив внешностью в образах раскованных русалки и зайчика.
На первом фото модель позировала с серебристым хвостом, который она опустила с ракушки. Модель была без лифчика и лишь прикрывалась своим маленьким любимцем.
Блондинка распустила длинные локоны и смотрела в камеру из-под пышных ресниц.
Рассекречена личность отца Максима Галкина, Лиза и Гарри могут гордиться дедом: "Оказался известным..."
Модный Евгений Кошевой обратился к украинцам с предложением относительно доходов: "Это не шутки"
Горячая экс-Nikita расставила ноги до неприличия, Волочкова позавидует: «Кайф!»
Экс-солистка "Серебро" сверкнула аппетитными формами в бесстыжем купальнике: "Жарко прям"
"Будь русалкой в море рыб. 💫💫🧜🏻♀️💫💫", - подписала снимок знаменитость.
На другом кадре телеведущая предстала в блестящем боди. Модель подняла на лоб маску зайца, она смотрела в камеру и улыбалась.
Пэрис немного выгнулась и продемонстрировала упругие ягодицы во всей красе.
Звезда "прилепила" себя с помощью фотошопа к космосу с летающей тарелкой позади.
"Она просто космическая девушка из другой Галактики", - написала артистка.
Оба поста за несколько часов собрали около 500 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети назвали снимки фантастическими, как и блондинку на них.
Напомним, Пэрис Хилтон предстала в черном боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и оголило упругие ягодицы.
На руках модели были черные длинные перчатки, а в ушах - яркие сережки.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в розовом бикини.
Наряд с прозрачными вставками пришелся по фигуре звезды. Верх обтянул небольшую грудь звезды, а низ - упругую пятую точку.
Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто
А еще Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов
Также Politeka сообщала, что распутная Пэрис Хилтон в мини-бикини "оседлала" целую планету