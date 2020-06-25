39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон продолжает удивлять поклонников разными образами

Звезда часто публикует в Инстаграм обработанные фото, на которых предстает в разных фантастических местах и в таких же образах, передает Politeka.net.

Недавно красотка опубликовала два фото, покорив внешностью в образах раскованных русалки и зайчика.

На первом фото модель позировала с серебристым хвостом, который она опустила с ракушки. Модель была без лифчика и лишь прикрывалась своим маленьким любимцем.

Блондинка распустила длинные локоны и смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

"Будь русалкой в море рыб. 💫💫🧜🏻♀️💫💫", - подписала снимок знаменитость.

На другом кадре телеведущая предстала в блестящем боди. Модель подняла на лоб маску зайца, она смотрела в камеру и улыбалась.

Пэрис немного выгнулась и продемонстрировала упругие ягодицы во всей красе.

Звезда "прилепила" себя с помощью фотошопа к космосу с летающей тарелкой позади.

"Она просто космическая девушка из другой Галактики", - написала артистка.

Оба поста за несколько часов собрали около 500 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали снимки фантастическими, как и блондинку на них.

Напомним, Пэрис Хилтон предстала в черном боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и оголило упругие ягодицы.

На руках модели были черные длинные перчатки, а в ушах - яркие сережки.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в розовом бикини.

Наряд с прозрачными вставками пришелся по фигуре звезды. Верх обтянул небольшую грудь звезды, а низ - упругую пятую точку.

Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто

А еще Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов

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