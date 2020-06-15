19-летняя начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, ошеломила ракурсом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала "вверх тормашками".

Так Соня наклонилась над камерой на фоне голубого летнего неба, дотронувшись кисточкой косметического средства к своим пухлым губам.

«Эти губы ...» 💋, - подписала фото звезда. Интересно, у бабушки были такие же?

Девушка объяснила, что на Неделе Красоты ей больше всего понравилось средство, что на фото:

"Эта роскошная сыворотка обогащена 28 полезными ингредиентами, в том числе 14 эфирными маслами, витамином А, С и Е. Продукт наносится антибактериальным аппликатором с позолотой, который обладает тонким охлаждающим эффектом. Он делает ваши губы пухлыми, успокаивая и защищая".

"Красивая😍"; "Просто 🔥", - за считанные минуты пользователи успели поставить сотни лайков, а также наградить юную знаменитость комплиментами.

Ранее мы сообщали, известно, что Соня Евдокименко увлекается конным спортом. Даже по прилету на родину из Нью-Йорка, где она живет и работает, - на свадьбу к родственнице, девушка умудрилась выкроить время для того, чтобы покататься на лошади. Евдокименко выложила кадры, где она с великолепным животным. На ней белый костюм из рубашки и короткой юбки, открывшей восхитительный вид на ее ножки.

Красотка трогательно обнимала коня и выглядела вполне счастливой и довольной жизнью.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру: бабушке такое и не снилось.

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.