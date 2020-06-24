Чоловік української співачки Наташі Корольової, бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), показав незвичайний образ і викликавши фурор в мережі

На фото Тарзан позував з дивною зачіскою і вусами. Образ Глушко доповнив рожевій кофті, яку розстебнув і показав, що під нею нічого немає. А на шиї у Сергія ще висів якийсь шнурок, що на ньому було, залишилося за кадром. Фотографія на тлі лісу вийшла досить цікавою і смішною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що....поскакали?!))) Інтрига", - написав Глушко.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Це Хома Брут", "Сергію,Вас не впізнати!", "Не дізнатися, Сергій Багатим будете", "Сергій Тарзанович М'язів. Завгосп спорт культбази", "Врятуй і Збережи)", "Ленін живий", "Кочмар, ніколи так більше не роби", "Мамин зять", "Фу, це дарма...", "Ви чарівні!!!!".

Відзначимо, що Наташа Корольова була одружена з Ігорем Ніколаєвим в 90-х роках. Співак запам'ятався публіці як раз через свої вуса.

Деякі також помітили його раптову схожість з екс-коханим Наташі Корольової - Ігорем Ніколаєвим.

Тарзан виставив напоказ свої накачані руки, одну з яких прикрашав чорний браслет.

Чоловік Корольової також був у сірих шортах, сірої капелюшком і в стильних окулярах.

У такому вигляді Глушко позував в ліфті, навівши на дзеркало камеру. Артист посміхався і виглядав задоволеним життям.

Нагадаємо, опухла Наташа Королева ошелешила видом в прозорій кофтинці

Також Politeka писала, що син Наташі Корольової і Тарзана відчинив сорочку і засмутив своїм тілом

А ще Politeka повідомляла, що Тарзан зняв одяг і похвалився засмаглим тілом, мережа в захваті



