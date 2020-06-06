Эпатажный муж Наташи Королевой Сергей Глушко показал, как проводит теплые летние дни

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее фото Тарзан опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

На снимке можно увидеть оголенного 45-летнего стриптизера Сергея Глушко, который, видимо, "развалился" на лежаке и наслаждается теплым летним солнцем.

"Какое небо голубое, какая погодка чудесная. Транслирую прекрасное настроение! Всем солнечного дня!", - подписал Тарзан очередное нескромное фото в своем Instagram.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию, оставив ему десятки восторженных комментариев.

"Баба Яга в корзинке", "Тарзан я люблю тебя, я хочу от тебя детей", "Какие локоны", "Супер! Сережа и Вам хорошего дня и чистого неба над головой!", "Красавчик", "Отличного дня Вам, красотулина", - написали они под фотографией Глушко.

Не так давно Тарзан подвергся шквалу критики из-за интервью одному из СМИ, в котором рассказал, что пандемия сильно ударила по его доходам. Мол, недавно он был вынужден закрыть свой фитнес-центр. Его шоу тоже оказались под запретом.

По словам мужчины, у них с Наташей Королевой еще есть сбережения, но они уже истекают. Пока непонятно, когда закончится карантин, и артисты смогут вернуться к работе.

Сергей Глушко также отметил, что правительство никак не помогает представителям творческой профессии, хотя поддерживает пенсионеров

Напомним, Тарзан поплатился за дерзкую выходку, муж Королевой поразил новым видео.

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил признанием Королеву в знаковый для нее день, видео.

Также Politeka писала, что Тарзана засекли между ног у юмориста Винокура, Королева в восторге.