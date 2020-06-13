28-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин показала совместный отдых с мужем
Как передает Politeka.net, снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Девушка довольно редко публикует совместные снимки со своим звездным мужем, но на этот раз кадры оказались довольно пикантными.
«Любовь во время пандемии», - подписала данный пост Эрвин.
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На снимках пара запечатлена на пляже. Первый кадр оказался довольно обычным - Цекало с поседевшей бородой приобнял свою молодую избранницу делая селфи.
А вот второй снимок выдался уже намного горячее. Знойная художница на нем была только в купальнике, а известный телеведущий едва не запустил руки под него, приобняв ее за грудь.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на данное фото. Хоть большинство и восхитилось новоиспеченной парой, но были и недоброжелатели.
"Приятная пара", "Любовь", "Красавцы, как на Вас приятно смотреть, Будьте Счастливы", "Неужели любовь, такой мезальянс. Да и красива слишком для него", "Завидую белой завистью!", - писали под постом.
Напомним, что молодая жена вынудила Цекало подписать брачный контракт, громкое заявление: "Легко манипулирует...".
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