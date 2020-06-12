28-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин показала, как они с мужем развлекаются в выходной день

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с пляжа, передает Politeka.net. На первом фото Дарина сделала селфи, засветив свою пышную грудь. Девушка была в очках, в которых дополнительно отражались ее пышные формы.

На втором снимке Эрвин запечатлила раздетого 59-летнего Цекало. Она засняла мужа лишь частично, поэтому в кадр попала его волосатая грудь.

На третьем снимке сладкая парочка решила пошалить прямо на пляже и начала целоваться. Цекало делал селфи, а молодая жена целовала его в щеку.

«Любовь во время пандемии», - подписала одно из фото Эрвин.

Ранее мы писали, что Эрвин и Цекало не так давно узаконили отношения, но с удовольствием делятся подробностями из своей личной жизни. Эрвин рисует картины в стиле ню, поэтому считает, что свою женскую энергию не нужно прятать. Однажды Эрвин призналась, что совсем не умеет готовить, зато радует зрелого мужа другими талантами.

Кроме этого, не так давно Эрвин поделилась фото, на котором прекрасно проглядывалась ее пышная грудь. Девушка показала, как ходит дома и чем соблазняет Цекало.

Напомним, что новая теща Цекало поразила сходством с его экс-супругой Милявской, фото: вылитая Лолита.

А еще Politeka писала, что бессовестная жена Цекало вывалила напоказ свои сочные «персики»: повезло мужу.

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