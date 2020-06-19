Молодая жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин удивила пикантным фото

У себя в Инстаграм девушка показала, как рисует картины дома, передает Politeka.net. Красотка была одета в светлые джинсы, а наверх забыла надеть одежду. Она засветила свою пышную грудь, которую едва прикрыла руками. Теперь понятно, за что ее любит муж. Видимо, именно так Дарина трудится над своими картинами и соблазняет мужа.

Как выяснилось, фото Эрвин приурочила к своему дню рождения.

«Я составляла список слов мудрости, которые я хотела бы дать вам на мой день рождения. Он все еще пуст. Возможно, в следующем году», - подписала фото девушка.

В комментариях ее начали поздравлять с праздником и хвалить за откровенное фото.

«Красивая ты», «Вау! Круто», «Будьте счастливы. Вы лучшая», «С днем рождения! Время летит с тех пор, как я в последний раз помогал тебе праздновать», «Может быть, и в следующем году все будет пусто», «Я так и представлял творческий процесс», «Какая же вы красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дарина Эрвин поделилась фото с пляжа, где она отдыхала со своим мужем. Красотка сделала селфи, засветив свою пышную грудь.

Напомним, что бессовестная жена Цекало вывалила напоказ свои сочные «персики»: повезло мужу.

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