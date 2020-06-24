Євген Кошовий з «Квартал 95» звернувся до українців у несподіваному відеозверненні

Відео опублікувала прес-служба Податкової служби України. У повідомленні сказано, що артист подав декларацію про доходи.

«Чекаєте від мене жарту? Його не буде, тому що сплата податків, це не тема для гумору. Декларуючи доходи, ми робимо внесок у наше майбутнє та майбутнє наших дітей», - каже Кошовий у відео.

Декларувати доходи артист відправився в модних сонцезахисних окулярах, світлій сорочці і сірих штанях. При вході в податкову стильний аксесуар він змінив на захисну маску.

Ролик також перепостила прес-служба «Кварталу 95» з підписом: «Сплата податків - це не жарти! Євген Кошовий ставиться до цього дуже серйозно».

Зазначимо, українці поставилися до такого агітаційного відео по-різному.

«Я тобі більше не вірю», «Офшори задекларуйте», «Під агітація і підготовка до поголовного декларуванню, що б знати що у кого є і з кого ще можна взяти!», «Молодець, Жеку», «Про які доходи можна говорити, народ ледь кінці з кінцями зводить», «Добре, якщо є, що задекларувати», «У нього є що. А взагалі особисто я перестала дивитися квартал», - пишуть в мережі.

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