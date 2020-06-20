Популярная певица Светлана Лобода похвасталась новым соблазнительным нарядом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала серию фотографий на своей странице в Inctagram.

Знаменитость позирует в спальне, примерив довольно экстравагантнй образ. Она надела серые обтягивающие штаны с рельефными полосами и еще более тесный топ, прозрачная половина которого выгодно подчеркнула бюст певицы. На поясе у Светланы красуется широкий ремень с золотистой буквой "В". Образ знаменитости довершила полупрозрачная черная накидка с белыми точками-созвездиями.

Вдобавок, Лобода принимает соблазнительные позы перед кроватью. Певица даже поинтересовалась у поклонников, в какой из них она выглядит лучше всего. Пользователи соцсети не заставили себя долго упрашивать и выразили свои впечатления в комментариях, даже Наташа Королева поставила лайк:

"Загадочно-сексуальная🔥"; "Все три🔥🔥🔥, особенно 2 ( эта улыбка)💖😍😘"; "Шикарная 😍."; "Неотразимая как всегда❤️❤️❤️"; "Богиня"; "Красоточка конечно 💋🍓! Пояс супер ! Интересно, какой бренд ? 😍❤️".

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".

Также Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальным телом и показала свои самые жаркие образы на сцене: "Разорвала всех".