Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в крихітному бікіні, яке ледь прикриває її принади

Зірка часто радує шанувальників гарячими фото і відео в Instagram, пише Politeka.net. На одних з недавніх фото красуня позувала у бікіні з космічним принтом.

Крихітні трикутники тканини обтягнули соковиті груди знаменитості, ледь прикриваючи її. Маленький купальник лише зумів приховати найінтимніше.

Трусики-бікіні зірка натягнула вище стегон, підкресливши їх форму.

Зірка позувала біля басейну, всіляко згинаючись і вихваляючись своєю досконалою фігурою. Пишні груди, тонка талія та ідеальні стегна - красуня неймовірна.

Модель була з мокрими волоссям, ймовірно, після купання. На Кассандрі практично немає макіяжу, а її природна краса вражає.

За п'ять годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були не мали сили встояти перед красунею і написали їй масу компліментів.

"Вау, крихітко!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала сидячи, відтягнувши маєчку, щоб дати розглянути свої великі принади. Ймовірно, на моделі не було білизни, її бюст "налився" і стирчав з тонкого наряду.

Акценту додавав золотий ланцюжок з кулоном на шиї.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в одному корсеті рожевого відтінку.

Пишні груди моделі були повністю голі, Кассандра лише прикривала їх руками, але не надто стараючись.

Певно, на моделі не було і трусиків,

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега розважалася біля басейну в грайливому купальнику. Верх був у вигляді апельсинок, а низ – кавунчиків.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьенега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

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