Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в соблазнительном образе
Звезда предстала в спортивном и одновременно откровенном образе, передает Politeka.net.
Модель затянула пышные формы в узкий топ, который идеально сел на пышной груди. Заметно, что красотка под верхом позирует без лифчика.
Звезда натянула трусики выше бедер, чтобы подчеркнуть их пышность: "Ого, нереальные".
У Кассандры идеальные формы - пышные груди и будар, тонкая талия, стальной пресс и другие достоинства.
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На одном из фото модель выставила пятую точку в камеру.
Сьенега распустила темные пышные волосы. При этом на модели, вероятно, не было макияжа, а на лице выделялись лишь темные брови. Она улыбалась и даже выставила язык.
За шесть часов пост собрал 12 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что модель королева с аппетитными формами, а также - признавались ей в любви.
Напомним, Кассандра Сьенега предстала в голубом облегающем топе с сеточкой посередине и в таких же леггинсах.
Откровенный наряд обтянул сочные формы знаменитости. Верх едва прикрывал самое интимное.
"Счастливой Пасхи всем. Даже если это не совсем так, как вы или я планировали, давайте все же сделаем все возможное, чтобы наслаждаться этими маленькими способами. 🕊", - подписала фото звезда "Playboy".
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела облегающий топ, который подчеркнул достоинства без белья. Ткань натянулась на груди и вид у Кассандры был довольно горячий.
Модель была в маленьких шортиках на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра. Нельзя было не полюбоваться фигурой звезды - она просто великолепна.
Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе: "Неземная"
Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.
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