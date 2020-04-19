Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в соблазнительном образе

Звезда предстала в спортивном и одновременно откровенном образе, передает Politeka.net.

Модель затянула пышные формы в узкий топ, который идеально сел на пышной груди. Заметно, что красотка под верхом позирует без лифчика.

Звезда натянула трусики выше бедер, чтобы подчеркнуть их пышность: "Ого, нереальные".

У Кассандры идеальные формы - пышные груди и будар, тонкая талия, стальной пресс и другие достоинства.

На одном из фото модель выставила пятую точку в камеру.

Сьенега распустила темные пышные волосы. При этом на модели, вероятно, не было макияжа, а на лице выделялись лишь темные брови. Она улыбалась и даже выставила язык.

За шесть часов пост собрал 12 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что модель королева с аппетитными формами, а также - признавались ей в любви.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в голубом облегающем топе с сеточкой посередине и в таких же леггинсах.

Откровенный наряд обтянул сочные формы знаменитости. Верх едва прикрывал самое интимное.

"Счастливой Пасхи всем. Даже если это не совсем так, как вы или я планировали, давайте все же сделаем все возможное, чтобы наслаждаться этими маленькими способами. 🕊", - подписала фото звезда "Playboy".

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела облегающий топ, который подчеркнул достоинства без белья. Ткань натянулась на груди и вид у Кассандры был довольно горячий.

Модель была в маленьких шортиках на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра. Нельзя было не полюбоваться фигурой звезды - она просто великолепна.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе: "Неземная"

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

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